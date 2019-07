Value8 boekt bijna twee keer meer winst

De nettowinst van Value8 kwam in de eerste jaarhelft uit op 2,4 miljoen euro. Het eigen vermogen per aandeel ging van 6,61 euro aan het begin van het jaar naar 6,92 euro eind juni. Bij de beursgenoteerde investeringen hielden de waardestijging bij Novisource en de waardedaling bij IEX Group elkaar volgens de investeerder redelijk in evenwicht.

De solvabiliteit is nu 93,9 procent, dat was 94,2 procent. Value8 zelf spreekt van een gezonde oorlogskas om nieuwe investeringen te doen. In mei stak Value8 4 miljoen euro in Ontzorgd Wonen Groep (OWG), als onderdeel van een nieuwe investeringsronde.

De desinvestering van Eetgemak in maart dit jaar markeert volgens Value8 het einde van een verkoopperiode. In een tijdsbestek van negen maanden werd voor een bedrag van circa 72 miljoen euro aan bezittingen verkocht.