Rentevrees doet Nasdaq pijn; luchtvaart krijgt vleugels

De Dow Jones-index eindigt 0,1% hoger op 31530 punten. De brede S&P 500 zakt 0,8% weg naar 3876 punten. Techbeurs Nasdaq kijkt aan tegen een verlies van 2,5% op 137533 punten. President Biden gaat zich inspannen om het midden- en kleinbdrijf financieel te ondersteunen.

Later deze week komen er nog belangrijke macrocijfers uit de VS naar buiten. Zo krijgen beleggers onder meer te weten hoe het met het consumentenvertrouwen is gesteld en hoe met de huizenmarkt gaat.

Beleggers houden er rekening mee dat naast de rente de inflatie ook gaat stijgen. Daardoor zou er een renteverhoging van de Federal Reserve aan kunnen komen. In dat geval worden aandelen mogelijk wat minder interessant. Vooral techfondsen hebben last van de verder aantrekkende rente. Tesla koerst 8,5% lager. Apple laat 3% liggen en Alphabet levert 1,7% in.

Boeing moet uiteindelijk 2,2% afstaan nadat dit weekend onderdelen De vliegtuigbouwer is opnieuw getroffen door technische tegenvallers onder meer met een brand in een motor bij een Boeing-777 van United Airlines.

Luchtvaartmaatschappijen doen het goed op de beurs nadat analisten van Deutsche Bank positiever werden over de sector. American Airlines (+9,4%), United Airlines (+ 3,5%) wonnen flink terrein.

Kohl’s schiet 6,2% omhoog nadat een groep van activitische investeerder in actie is gekomen bij de keten van warenhuizen.