’Wall Street onder druk tech op weg naar lagere weekstart’

De futures in de VS wezen voor vanmiddag op minnen tot 1,2% voor de belangrijkste graadmeters in Amerika. President Biden gaat zich inspannen om het midden- en kleinbdrijf financieel te ondersteunen.

Later deze week komen er nog belangrijke macrocijfers uit de VS naar buiten. Zo krijgen beleggers onder meer te weten hoe het met het consumentenvertrouwen is gesteld en hoe met de huizenmarkt gaat.

Vooral techfondsen hebben last van de verder aantrekkende rente. Apple, Tesla en Alphabet gaan zo goed als zeker met verliezen aan de nieuwe handelsweek beginnen.

Boeing lijkt op weg naar ee somber begin nadat dit weekend onderdelen De vliegtuigbouwer is opnieuw getroffen door technische tegenvallers onder meer met een brand in een motor bij een Boeing-777 van United Airlines.