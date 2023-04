Moeder verzekeraar Promovendum krijgt forse boete om misleiding klanten

De AFM spreekt van een „opeenstapeling van overtredingen”, waarmee het bedrijf meer dan drie jaar lang structureel de wet heeft overtreden. De informatie aan klanten was tussen april 2018 en mei 2021 „op belangrijke punten onduidelijk, onjuist en misleidend”, stelt de financiële waakhond.

Forse verhoging

Een forse verhoging van de premie voor een autoverzekering werd bijvoorbeeld bewust vaag gecommuniceerd, legt de AFM uit. Zo hoopte CAK Dordrecht volgens de toezichthouder dat zo min mogelijk klanten de verzekering zouden opzeggen. Bij een inboedelverzekering van Promovendum merkte de AFM dat het bedrijf heel andere indexeringspercentages in de voorwaarden had staan dan het in de praktijk hanteerde.

Gesjoemel

Het gesjoemel met klantreviews gebeurde bijvoorbeeld door negatieve beoordelingen minder prominent te plaatsen. Ook was CAK Dordrecht volgens de AFM niet transparant over de manier waarop het klanttevredenheidscijfer werd berekend. De toezichthouder heeft ook aanmerkingen op de communicatie van CAK Dordrecht met klanten en merkt verder op dat het bedrijf zijn beloningsbeleid niet publiceerde in jaarverslagen en op de website, terwijl dit wel had gemoeten.