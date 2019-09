AT&T in de schijnwerpers op Wall Street

New York - Het aandeel AT&T stond maandag in de schijnwerpers op Wall Street, nadat de activistische aandeelhouder Elliott Management in een brief aan het bestuur opriep tot ingrijpende wijzigingen bij het telecom- en mediabedrijf. De beurzen in New York toonden een verdeeld beeld, met internationale handelsspanningen en brexit-ontwikkelingen die boven de markt hingen.