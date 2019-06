KPN verliest aandeel in mobiele markt

Voor alle providers met een eigen netwerk gold dat de omzet in de eerste maanden van het jaar daalde. De totale omzet uit mobiele diensten daalde met 2,5 procent op jaarbasis tot 918 miljoen euro. Onder meer de stevige concurrentie en regeldruk zitten de opbrengsten dwars.

KPN zag de mobiele opbrengsten in de eerste maanden van 2019 met 3,4 procent dalen. Dat zorgde er voor dat het marktaandeel van KPN terugliep naar 40,1 procent. Vodafone zag de omzet met 1,3 procent dalen en heeft 31,1 procent van de markt in handen. T-Mobile en Tele2 zijn goed voor 28,8 procent van de markt. De opbrengsten van de combinatie daalden in de meetperiode met 2,4 procent.

De onderzoekers verwachten dit jaar een krimp van de omzet in de mobiele mark met ongeveer 2 tot 3 procent tot circa 3,8 miljard euro.