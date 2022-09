Meer duidelijkheid op komst voor verdachten witwaszaak rond Van Eerd

„Vandaag beslist de officier van justitie of het tot een voorgeleiding komt en welke personen het betreft”, zegt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

Sinds de inval van de FIOD afgelopen dinsdagochtend in onder meer de woning van Van Eerd gonst het van de geruchten die maar moeilijk kunnen worden gecontroleerd. Jumbo zwijgt en verwijst naar een summiere verklaring op haar website, en zegt dat de zaak Van Eerd persoonlijk betreft, en niet het supermarktconcern.

Feit is dat vandaag duidelijk wordt of het al dan niet tot een voorgeleiding gaat komen. „Dat maakt het OM in de loop van de middag bekend”, zegt de woordvoerder. „Als het tot een voorgeleiding komt, zal dat een besloten zitting zijn in de rechtbank Noord-Nederland. Bekendmaking gaat via onze website en we laten hierover een twitterbericht uitgaan. Dan melden we ook om welke verdachten het gaat.”

Mocht de officier besluiten dat er geen voorgeleiding komt, dan worden de verdachten die in bewaring zijn gesteld doorgaans vrijgelaten. Of het in deze specifieke zaak dan ook zo zal lopen, en of het een of enkele van de negen verdachten betreft, daarover doet het OM geen uitspraak.