’Vier op tien werknemers uitgeput na coronajaar’

Een kwart kan een derde coronagolf qua werkbelasting niet aan, melden ze. Twee derde heeft dit jaar geen salarisverhoging gekregen.

Het CNV pleit voor een Nationaal Coördinator Gezond Werk om werkenden in 2021 weer gezond te maken. „Voor miljoenen werkenden was dit het zwaarste jaar ooit. Een aanhoudende werkdruk. Schipperen met de werk-privébalans. Onveilige werkplekken. Eenzaamheid door langdurig thuiswerken”, somt voorzitter Piet Fortuin op. „Met als dieptepunt de deze week aangekondigde lockdown. Werkend Nederland zit er nu doorheen. Gezond werken moet daarom hét kabinetsspeerpunt van 2021 worden”.

Het ziekteverzuim was dit jaar historisch hoog, stelt het CNV vast. „De kosten van burn-outs lopen inmiddels op tot meer dan €3 miljard per jaar”, aldus Fortuin. „Het kabinet investeerde dit jaar in de economie. In bedrijven. In banen. We roepen hen op om in 2021 te investeren in mensen.”