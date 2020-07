Coronacrisis jaagt innovatie aan

Sinds de uitbraak van het coronavirus zetten bedrijven massaal in op thuiswerken Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De economische- en gezondheidscrisis vereist creativiteit en snelheid om in te spelen op nieuwe kansen en bedreigingen. Bedrijven zetten massaal in op thuiswerken, versnelde digitalisering en nieuwe businessmodellen. Daarmee is de coronacrisis een aanjager van innovatie. Dit blijkt uit een tussenrapportage van de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 uitgevoerd door de UvA.