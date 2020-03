Amerikaanse centrale bank stut economie

Het Fed-bestuur heeft unaniem tot de renteverlaging besloten. Eerder deze week vroeg de Amerikaanse president Trump via Twitter al om een lagere Fed-rente. „Het coronavirus is een zich ontwikkelend risico voor de economie. In het kader van deze risico’s en om ons doel van maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit te bereiken, heeft de Fed vandaag besloten de rente met 0,5 procentpunt te verlagen naar een bandbreedte van 1 tot 1,25%.”

De Fed is bang dat het virus zich snel verspreidt, en ervoor zorgt dat consumenten minder uitgeven, vooral aan reizen en toerisme.

Normaal gesproken worden de financiële markten zorgvuldig voorbereid op een rentestap, het is zeer uitzonderlijk dat de rente zo plotsklaps wordt verlaagd. De laatste keer was in 2008.

Op de beurs schoten de koersen even omhoog door de renteverlaging, maar al gauw zakten de koersen weer in. De zorg is hoeveel effect een renteverlaging op de economie gaat hebben. „We betwijfelen of deze stap de totale vraag in de economie wel kan verhogen”, meldt ING in een reactie.

Vorige week, na de dramatisch verlopen handelsweek kondigde Fed-voorzitter Jay Powell al aan dat de Fed bereid was tot een renteverlaging. Om 17:00 Nederlandse tijd geeft hij een toelichting op het besluit.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) zegt het effect van het coronavirus op de economie zorgvuldig in de gaten te houden. Gisteravond stuurde de centrale bank een verklaring uit dat de ECB klaarstaat om de economie te stimuleren, mocht dat nodig zijn.