CNV verwerpt cao-bod voor supermarkten

"Driekwart van onze leden ziet het cao-bod van de werkgevers niet zitten, blijkt uit een ledenraadpleging. Het is simpelweg te laag", zegt CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda.

De huidige cao is per 1 april van dit jaar verlopen. Volgens CNV bieden werkgevers bieden nu een eenjarige cao, waarin de lonen in totaal met 2,5 procent omhoog gaan. "Dat lijkt nog redelijk, maar de loonsverhoging komt veel te laat in het jaar, pas in oktober en december. Als je dat gaat omrekenen naar de looptijd van een eenjarige cao, is de loonsverhoging nog geen 0,9 procent. Dat vinden onze leden echt te weinig."

De cao supermarkten is de verzamelnaam voor twee cao’s: de cao levensmiddelenbedrijf (LMB) en de cao Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL)