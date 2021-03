’Investeringen moeten schoner en slimmer’

Binnenland

Verdachte aangehouden na bommelding Binnenhof

De politie heeft op donderdagavond een 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn in een huis in die plaats aangehouden voor het doen van een bommelding bij het Haagse Binnenhof. De verdachte zit vast op een politiebureau waar hij later zal worden gehoord.