Analyse: winnaars en verliezers op de beurs in inflatietijd

Door Edwin van der Schoot

Winstprognoses worden voortdurend naar boven bijgesteld. Toch staat het eerste kwartaalcijferseizoen niet in het teken van een als een tierelier draaiende economie. Voor beleggers draait het nu om de vraag: hoe sterk is de pricing power, in lelijk Nederlands de prijs(zettings)kracht, van de bedrijven waar ik in beleg?