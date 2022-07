Premium Het beste van De Telegraaf

Zo veel duurder ben je uit met boodschappen: ’Nog forsere prijsstijgingen in verschiet’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nederlanders zien de prijs van eten en drinken snel stijgen. Voedingsmiddelen waren in juni van dit jaar 11% duurder dan dezelfde maand in 2021. Voor de consument liggen er nog veel forsere prijsstijgingen in het verschiet, gezien de snel stijgende kosten voor voedselproducenten.