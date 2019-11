Nikkei sluit positieve week lager af

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent lager het weekeinde in op 23.293,91 punten. De hoofdindex won deze week 0,8 procent. In de maand november klom de index 1,6 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de productie in de Japanse industrie in oktober met 4,2 procent op maandbasis is afgenomen. Economen hadden gerekend op een krimp van 2 procent.

Bij de bedrijven zette Panasonic de opmars voort en won ruim 2 procent. De elektronicaproducent bevestigde zijn verlieslijdende halfgeleideractiviteiten te verkopen aan het Taiwanese Nuvoton Technology voor 250 miljoen dollar. Exportbedrijven profiteerden van een goedkopere Japanse yen.

In Hongkong, waar de pro-democratische demonstranten de straat opgingen om de VS te bedanken voor de steun, raakte de Hang Seng-index tussentijds 2,1 procent kwijt. De beursgraadmeter in Shanghai verloor 0,9 procent. De Kospi in Seoul zakte 1,4 procent na het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten op 1,25 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,3 procent lager.