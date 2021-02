Wall Street kruipt stilletjes naar volgend record

Financieel

S&P 500 laat record glippen, techbedrijven blijven positief

Beurzen in New York zijn dinsdag met wisselende uitkomst gesloten. De Dow Jones verloor, ook de S&P500 liet verstek aan na een winstreeks van zes dagen op rij. Enig optimisme over afnemende coronagevallen in Californië gaf hoop. De markt blijft hopen op het $1900 miljard grote steunpakket dat in...