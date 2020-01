Tips: Voorkom dat bij jou wordt ingebroken

Je kunt er zelf voor zorgen dat je huis minder aantrekkelijk is voor inbrekers. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het is een nachtmerrie: onbekenden die ineens in je huis staan, je spullen doorzoeken en waardevolle of dierbare dingen meenemen. Juist tijdens deze donkere dagen slaan inbrekers graag toe, zegt Susanne Schat, adviseur politiekeurmerk Veilig Wonen. Op deze zes manieren kun jij de kans verkleinen dat je slachtoffer wordt.