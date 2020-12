Medische mondkapjes nu in de supermarkt

Tot nog toe zijn echte medische mondkapjes voor burgers nauwelijks verkrijgbaar en weigert zelfs Bol.com ze te verkopen, om de medische sector niet in de wielen te rijden. Inmiddels heeft het Landelijk Consortium Hulpmiddelen naar eigen zeggen voldoende voorraad opgebouwd.

De mondneusmaskers die nu in de winkels liggen zijn van het Type IIR, uiterlijk hetzelfde als de bekende Chinese blauwe wegwerpmaskertjes. Chirurgen gebruiken dit masker bij operaties en het RIVM vindt dat ze „voldoende bescherming bieden voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met Covid-19.”

Ze worden geproduceerd door de Hollandse Mondkapjesabriek (HMK) en liggen sinds vrijdag in filialen van franchisebedrijf Vos Supermarkten, die vijf AH-supermarkten heeft in de regio Haarlem-Zaandam. Zo liggen in Haarlem bij de kassa’s van AH Vos Westergracht drie soorten verpakkingen, per 2, 5 of 10 stuks. Met kenmerkende oranje elastiekjes en een tulp-logo.

Algemeen directeur Masha Vos van Vos Supermarkten en HMK Medical-directeur Sander Borchart bij de eerste partij medische mondkapjes. Ⓒ Fred Icke/Icke Design

De grootste verpakking kost €3,49. Dat is per stuk wel driemaal duurder dan gewone kapjes, maar die kunnen dan ook van lukraak welk materiaal zijn. Voor de Haarlemse producenten is het wel even afwachten of burgers ook bereid zijn zo veel extra te betalen voor een betere bescherming.

Twee maanden geleden kondigde deze krant al aan dat medische mondkapjes van HMK beschikbaar zouden komen. „We hebben voorlopig genoeg voorraad, ook van het verpakkingsmateriaal”, vertelt financiële man Paul Buskermolen vrijdag na de doorbraak. Hij zegt dat de productiecapaciteit omhoog kan. „We kunnen er 1,2 miljoen per week maken.”

Getest

Buskermolen zegt dat HMK voor de langere termijn wel vooral op levering aan medische instellingen is gericht. „Onze mondkapjes worden nu al gebruikt in het UMC Utrecht en het Leids Universitair Medisch Centrum. Die ziekenhuizen hebben ze ook zelf getest. Ook hier in het Spaarne Ziekenhuis stellen ze ze op prijs.”

Dooradembaarheid

Een gecertificeerd Type IIR-masker houdt minstens 98% deeltjes tegen en heeft voldoende 'dooradembaarheid'. Chinese chirurgische maskers zakken nogal eens op die filter-eis. Cruciaal is dat goede kwaliteit filterstof is gebruikt. In Nederland is er zelfs nog geen fabriek die dit smeltgeblazen-materiaal kan maken. Overigens is ook belangrijk dat mondmaskers op een Europese hoofdmaat zijn gemaakt, niet op de kleinere Aziatische hoofdmaat.

Gewone burgers dragen in het OV of winkels nog vrijwel uitsluitend niet-medische wegwerpmaskers of herbruikbare maskers, die de drager nagenoeg niet beschermen en omstanders in zeer beperkte mate. Aan deze maskers worden door de overheid geen kwaliteitseisen gesteld. Zij kunnen daarom ook niet afgekeurd worden, aldus het RIVM.