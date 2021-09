’Rijkste man Azië komt met bod op T-Mobile Nederland’

Vorige maand werd al bekend dat Reliance overwoog een bod uit te brengen. Moederbedrijf Deutsche Telekom zou volgens ingewijden ongeveer 5 miljard euro willen hebben voor T-Mobile Nederland.

Reliance is qua marktwaarde het grootste bedrijf van India. Ambani kreeg na de dood van zijn vader de leiding over het zakenimperium en is de rijkste man van Azië. Het conglomeraat is ontstaan in de olie- en raffinagesector, maar Ambani richt zich de laatste tijd meer en meer op digitale diensten. Zijn vermogen wordt geschat op 92,6 miljard dollar.

Vorig jaar sloot Ambani nog grote deals met Google en Facebook. Die investeerden miljarden dollars in tech- en telecombedrijf Jio Platforms, dat voor het grootste deel in handen is van Reliance. Bij de deal met Google werd aangekondigd dat het Amerikaanse techconcern samen met Jio een goedkope smartphone voor de Indiase markt wilde ontwikkelen. Ambani heeft ook al eens gezegd dat hij met Jio wil groeien in het buitenland.

Deutsche Telekom heeft een belang van 75 procent in T-Mobile Nederland. Het resterende kwart van de aandelen is in handen van Tele2, dat in 2019 zijn Nederlandse activiteiten samenvoegde met die van T-Mobile Nederland.

Door overnames en de werving van nieuwe klanten behoort T-Mobile Nederland tot de top 3 op de Nederlandse telecommarkt. Vorig jaar nam het bedrijf nog branchegenoot Simpel over, waardoor het in één klap 1 miljoen nieuwe mobiele klanten binnenhaalde en de grootste speler op de mobiele markt werd.