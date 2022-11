Oliestaatje Qatar zet voetbalmiljarden in als politiek wapen

WK voetbal

Argentinië dankzij Lionel Messi terug in de race op WK

Argentinië is weer helemaal terug in de race op het WK in Qatar. De Albicelestes, die door een valse start tegen Saoedi-Arabië direct het mes op de keel hadden gekregen, rekenden in de tweede groepswedstrijd af met Mexico (2-0). Een hoofdrol was weggelegd voor Lionel Messi, de 35-jarige ster van de ...