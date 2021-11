Staalprijzen bezorgen ArcelorMittal hoogste winst sinds 2008

Financieel

BHP profiteert van hoge ijzerertsprijzen

Mijnbouwgigant BHP heeft in zijn gebroken boekjaar de hoogste winst in vijf jaar tijd behaald. Het Australische concern profiteerde voornamelijk van een stijging van de prijzen voor ijzererts. Aandeelhouders profiteren ook mee, want het bedrijf kondigde het hoogste dividend in zijn geschiedenis aan....