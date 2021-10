Shell wil eigen uitstoot 50% omlaag, verdient miljarden met hoge olie- en gasprijs

Daarmee voert Shell zijn inspanningen om de uitstoot tegen te gaan weer ietsje verder op.

De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het bedrijf verplicht is de methaan en CO2-uitstoot die het veroorzaakt in 2030 met 45% te verminderen.

Benzine en kerosine

De nieuwe ambitie van Shell geldt alleen voor de eigen uitstoot, en voor de uitstoot van directe toeleveranciers. Niet voor de zogeheten scope-3 emissies, zoals bijvoorbeeld automobilisten die op Shells diesel en benzine’s rijden veroorzaken, of de vliegtuigen die op kerosine van Shell vliegen. De rechter nam die emissies wel mee in het vonnis.

Analisten beschouwen de afbouw van de scope 1 en 2 emissies als relatief makkelijk te realiseren, onder meer door de elektrificatie van boorplatforms. Ook de verkoop van Shells schalievelden in Texas helpen daarbij.

In 2030 moet die uitstoot met 45% zijn afgenomen ten opzichte van 2019, aldus de rechters. Shell gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen. Shell wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Miljarden

Shells profiteerde in het derde kwartaal verder van opgelopen olie- en gasprijzen. De winst slonk weliswaar ten opzichte van het uitmuntende vorige kwartaal ($5,5 miljard om $4,1 miljard), maar de voor investeringen en dividenden belangrijke kasstroom uit operaties steeg naar $16.0 miljard ($12.6 miljard een kwartaal eerder). Volgens Shell komt dat door goede prestaties van vrijwel alle bedrijfsonderdelen.

De grote hoeveelheid cash zorgt voor een fikse stap in de schuldreductie. De schuldenberg is met nog eens $8,2 miljard verlaagd, naar $57,5 miljard. Er werd ook voor $1 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Daarmee is vijf jaar na dato Shell eindelijk en later dan gepland bezig om de overname van BG Group succesvol te verteren.

Activist

Dat lagere schuldniveau heeft ook de aandacht getrokken van activist Daniel Loeb en zijn hedgefonds Third Point. Loeb vindt dat er wel wat meer schuld op de balans mag, en wil Shell bovendien opbreken in twee of zelfs nog meer bedrijven, om beter onderscheid te maken tussen fossiele en duurzame investeringsbeslissingen. Daarover berichtte de beruchte activist woensdag.

Dividend

Het dividend per aandeel blijft 24 dollercent per kwartaal, en zit daarmee op de helft van voor de harde ingreep uit het voorjaar van 2020, toen het dividend met twee derde verlaagd werd.

Shell wil in 2022 nog eens $7 miljard uit de verkoopopbrengst van zijn schalie-olie bezittingen in Texas voor superdividend en eigen aandeleninkoop gebruiken. Shell stapte afgelopen kwartaal helemaal uit die tak van sport, omdat het onvoldoende schaal kon opbouwen.