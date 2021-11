40 jaar ’buur’ van de koning

Vorkje

De vorst eet er wel eens, zijn moeder Beatrix liet de Liguria-chefs naar haar paleis komen om daar te koken. Verder prikten de Rolling Stones er ooit een vorkje evenals hun Haagse navolgers, de mannen van van Di-rect.

Louis van Gaal werd de zeebaars van zijn bord gegeten door la Liguria-oprichter Franco Piacenza. Ⓒ FOTO ANP

Verder mocht het jubilerende restaurant het Nederlands elftal tot zijn gasten rekenen. Liguria-oprichter Franco Piacenza proefde toen de zeebaars op het bord van Louis van Gaal. Die keek uiteraard verbaasd op. Toen zei Franco: „Op het veld ben jij de baas, in mijn restaurant ben ik dat.”

Scooter

Franco Piacenza en zijn maatje Emilio Vulcano kwamen in 1971 op de scooter uit Italië. Na in diverse Nederlandse restaurants te hebben gewerkt, begonnen zij hun eigen restaturants, waarvan La Liguria op het Noordeinde het kroonjuweel is. Het is aan de tweede generatie, Damiano Piacenza en Chris Brosius, om de ’koninklijke’ traditie voort te zetten.