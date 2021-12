Premium Het beste van De Telegraaf

Interview Otjan de Bruijn van de European Cockpit Association Piloten: ’Europese luchtvaart is straks Gekke Henkie’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Rotterdam - Door de financiële druk door de coronacrisis nemen de sociale misstanden in de luchtvaart toe. Dat zegt voorzitter Otjan de Bruijn, van de European Cockpit Association in Brussel. De ECA richt zich op onderwerpen als veiligheid, luchtvaartverdragen en werkomstandigheden. Een derde van de 60.000 beroepspiloten in Europa is hun werk kwijtgeraakt door corona, en mogelijk worden dat er nog meer. Onlangs kwam ECA met een onderzoek onder 6000 piloten, waaruit blijkt dat er ook budgetcarriers zijn die wel faire arbeidscontracten aanbieden.