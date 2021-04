Alleen tekort aan chips kan techfeestje verstoren

Premium Nieuws

Flevoland op de vingers getikt voor plan mega-datacenter Zeewolde

De komst van een honderden miljoenen euro’s kostend mega-datacenter in Flevoland is omstreden verklaard nu de milieugevolgen niet goed in kaart zijn gebracht. De stroom en water slurpende kolos die gepland is in Zeewolde, moet het grootste datacenter van Nederland worden, maar er zijn veel onzekerhe...