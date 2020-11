Flesjes ’Tesla Tequila’ van $250 vliegen deur uit

Door de grote belangstelling is de ’Tesla Tequila’ al uitverkocht. De flesjes waren alleen beschikbaar voor een beperkt aantal Amerikaanse staten, waaronder New York, maar komen mogelijk via marktplaatsen nog op de markt, waarschijnlijk wel tegen een veel hogere prijs.

Grap op 1-april

Musk bracht het concept ’Teslaquila’ twee jaar geleden al naar buiten op zijn persoonlijke Twitter-account. Hij grapte op 1 april tegen zijn volgers om via de website van Tesla de alcoholische drank te willen gaan verkopen.

De Amerikaanse miljardair heeft naast de verkoop van elektrische auto’s eerder al opzienbarende producten gelanceerd in een beperkte omvang. Zo kwam hij begin 2018 met een vlammenwerper op de proppen voor $500. Ook verkocht hij petten waar de naam ’The Boring Company’ opstond.

Musk kan het zich ook wel permitteren om afwijkende items te lanceren. Volgens Bloomberg bedraagt zijn vermogen meer dan $100 miljard. Vooral dit jaar heeft Musk zeer goede zaken gedaan door de prachtige rit van het aandeel Tesla, waar hij een groot belang in heeft.