Jaap van Duijn Ⓒ TLG

We lezen in de krant dat Jan Modaal klem zit. Volgens financieel voorlichtingsbureau Nibud houdt de middenklasse, de groep die één tot anderhalf keer modaal verdient, na aftrek van alle vaste lasten steeds minder over. De middenklasse, zo stelt Arjan Vliegenthart, directeur van Nibud, „balanceert meer en meer op het randje van de afgrond.”