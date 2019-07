Vestia schikt met Deutsche Bank voor 175 miljoen

Dat hebben de bank en Vestia vrijdagmiddag bekend gemaakt.

„Vestia en Deutsche Bank doen over en weer afstand van alle vorderingen in verband met deze derivaten-transacties”, laten de partijen in een gezamenlijke verklaring weten. „De procedure tussen Vestia en Deutsche Bank was sinds 2016 aanhangig bij de High Court of Justice in Londen. Met deze schikking komt een einde aan het geschil tussen Deutsche Bank en Vestia.”

De woningcorporatie diende al drie jaar geleden bij het Britse High Court een schadeclaim in van zo'n €830 miljoen tegen Deutsche wegens de levering van 'giftige derivaten'. Tussen 2005 en 2011 verkochten de Duitsers vanuit hun Londense filiaal voor honderden miljoenen euro's rentederivaten aan Vestia. De handel liep via een frauduleuze constructie van tussenpersoon Arjan Greeven en Vestia-kasbeheerder Marcel de Vries. Vestia stelde zich in de Britse procedure, samen met Arjan Greeven, op het standpunt dat managers bij Deutsche op de hoogte waren van de fraude maar desondanks doorgingen met de verkoop van derivaten. In totaal zou Deutsche aan deze derivatenverkoop aan Vestia zo’n €114 miljoen hebben verdiend. De nu overeengekomen schikking pakt dus aanzienlijk hoger uit.

Vestia ging in 2012 door de berg aan derivaten bijna failliet. De corporatie kon de derivatenschuld van €2,6 miljard aan de banken niet ophoesten en moest gered worden door sectorgenoten. Greeven en De Vries werden vorig jaar tot een jarenlange celstraf veroordeeld. De Vries bleek namelijk jarenlang commissiegeld, in totaal €10 miljoen, doorbetaald te krijgen van Greeven. De kasbewaarder werd bovendien in Londen als belangrijke klant van Deutsche Bank regelmatig in de watten gelegd. Hij genoot van de duurste hotels, clubs en restaurants, vaak in aanwezigheid van ingehuurde dames.

Naast de nu beëindigde procedure tegen Deutsche Bank voert Vestia nog zaken tegen de voormalige accountants Deloitte en KPMG vanwege het derivatenschandaal. Al dat wapengekletter zorgde afgelopen jaar voor een kostenpost van €2,9 miljoen, en er staat nog een voorziening klaar van €3,9 miljoen. Ondertussen probeert de Rotterdamse corporatie, die in feite technisch failliet is, het hoofd boven water te houden. In hun meest recente jaarverslag luiden de huidige bestuurders de noodklok, omdat ze niet tegelijk financieel gezond kunnen worden én hun huizen goed kunnen onderhouden.