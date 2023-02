Sjoemeldieselzaak tegen Renault mag verder: claimclubs groot genoeg

Dat er in Nederland zo’n 200.000 Renaults en Dacia’s rondrijden die meer uitstoten dan de fabrikant beweert is voor de Amsterdamse rechter voldoende om groen licht te geven voor de collectieve procedure. De zaken van al die automobilisten los voeren is ’niet eenvoudig te realiseren’, en een collectieve actie is ’efficiënt en effectief’, zo staat in een donderdag gepubliceerd vonnis. Van al die Renault- en Dacia-eigenaren hebben zich er volgens de claimstichtingen zo’n 7000 echt gemeld. De rechter ziet ook geen reden om aan dat aantal te twijfelen, en evenmin om het ledenaantal al te precies vast te stellen.

’Nog meer leden’

De rechter houdt nog wel een slag om de arm: later in de procedure kan de vraag of de claimstichtingen representatief zijn ’indien nodig’ nogmaals aan bod komen. Niettemin is de Stichting Emission Claim tevreden: „We verwachten na vandaag nog meer leden omdat de kans groot is dat de gedupeerden een schadevergoeding krijgen.” De Amsterdamse rechter heeft zich inhoudelijk nog niet over de claim uitgesproken.

Die behelst dat Renault de software van zijn dieselauto’s tussen 2009 en 2019 zo heeft gemanipuleerd dat de wagens het detecteerden als er sprake was van een officiële goedkeuringstest, en dan extra zuinig gingen rijden - maar dat eenmaal op de openbare weg niet meer deden. Dan zat de uitstoot van stikstofoxiden ineens ver boven de norm - in het geval van de Renault Captur zelfs 16,5 keer boven de wettelijke grens, aldus de claimclub.

Renault zelf heeft nog niet op de tussenuitspraak gereageerd. De zaak tegen de Franse autobouwer is er een van vele - de juridische procedures om sjoemeldiesels begonnen ooit bij Volkswagen, maar er liggen inmiddels ook claims tegen Mercedes en het bedrijf achter Peugeot, Citroën en Opel. Die zaken worden, net als die tegen Renault, gefinancierd door de Amerikaanse claimadvocaat Steve Berman.