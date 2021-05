Column: fier onderaan in Europese coronatabel

De stad en staat New York gaan per 19 mei zo goed als volledig en met heel weinig restricties open. Restaurants, musea, winkels, sportscholen, bibliotheken... Alles wordt weer bijna als vanouds. Je kunt zonder afspraak uit eten, een biertje pakken met je vrienden, shoppen, fitnessen of naar een theatervoorstelling. Het meest symbolische teken van normalisering in the city that never sleeps is dat de metro weer 24 uur per dag gaat rijden. Sinds de coronapandemie gingen alle bijna 500 metrostations ’s nachts dicht.