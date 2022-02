Premium Binnenland

Schaarse huurauto’s probleem voor vakantieganger: prijzen soms 250% hoger

Het wereldwijde tekort aan huurauto’s komt tot een kookpunt. Al maanden is er een tekort aan wagens, maar na de recente coronaversoepelingen boeken mensen massaal vakanties en explodeert de vraag. Het gevolg is een enorme schaarste en prijzen die soms 250 procent hoger liggen dan in 2019.