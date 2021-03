Bitcoin zakt flink weg na kortstondig Musk-effect

Op cryptoplatform Coindesk keek de bitcoin rond 08.00 uur Nederlandse tijd aan tegen een verlies van 3,5% bij een stand van $52.863.

De verzwakking van de bitcoin werd in de hand gewerkt door de verminderde bereidheid van beleggers om in risicovolle beleggingen te stappen. Ook op Wall Street was deze trend gisteravond al zichtbaar doordat vooral hard opgelopen techfondsen de deur uitgingen bij beleggers.

Tesla kopen met bitcoin

Op woensdag veerde de digitale munt nog op tot boven de $55.000 na het nieuws dat Tesla-baas Elon Musk de deur heeft open gezet voor verkopers in de VS om de elektrische modellen in bitcoin te betalen. In januari had Musk via zijn bedrijf al voor $1,5 miljard aan bitcoins ingeslagen als een teken van zijn interesse in de cryptomunt.

Eerder deze maand zat de bitcoin nog stevig in de lift. De digitale munt tikte daarbij nog het hoogste niveau van boven de $60.000. Vooral de hernieuwde animo van grote bezitters van bitcoin, whales genoemd, speelde daar een grote rol bij. Ook grootbanken in de VS ondernemen steeds meer activiteiten in de cryptohandel om klanten te bedienen.

Ook een grote speler als betalingsverwerker PayPal ziet steeds meer brood in de bitcoin. Het bedrijf heeft zijn platform opengesteld om transacties te doen met cryptomunten.