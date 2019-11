'Saipem en Subsea 7 werken aan samensmelting'

Een samensmelting van de branchegenoten van de Nederlandse bedrijven Boskalis, Fugro en SBM Offshore zou een van de grootste deals in de oliedienstverlening ooit in Europa zijn. Het Noorse Subsea 7 en het Italiaanse Saipem zouden met de krachtenbundeling sterker komen te staan in een markt die onder druk staat.

Saipem, waarvan de Italiaanse oliemaatschappij Eni de grootste aandeelhouder is, is momenteel zo'n 4,8 miljard dollar waard. Subsea 7 heeft een beurswaarde van ongeveer 3,2 miljard dollar.