Recordjaar voor champagne

De omzet steeg tot meer dan 6 miljard euro, van 5,5 miljard euro een jaar terug. Alles bij elkaar werden er 326 miljoen flessen aan de man gebracht, wat neerkomt op een toename van bijna 2 procent. De groei deed zich wel alleen voor buiten Frankrijk. De champagneverkoop binnen de landsgrenzen ging juist wat omlaag. Het einde van de export naar Rusland had verder weinig impact aangezien de markt daar eerder goed was voor minder dan 2 miljoen flessen per jaar.

Vlak voor de jaarwisseling bleek al dat Nederlanders ook weer flink champagne, cava, prosecco en andere bubbel- en mousserende wijnen insloegen om het glas te heffen op oud en nieuw. Uit een rondgang langs verschillende grote slijterijen en supermarkten kwam naar voren dat alcoholvrije varianten duidelijk aan populariteit wonnen. Maar bijvoorbeeld Lidl zei dat met name champagne in trek was.

Voor 2023 is het comité "voorzichtig" optimistisch. Ontwikkelingen kunnen in de sector snel gaan. De champagnebranche ging in 2020 door een diep dal, toen door de coronapandemie de verkoop ineenstortte tot 244 miljoen flessen op jaarbasis. Maar een jaar later werden alweer records gebroken.