Ontslag ’oorlelbijter’ afgewezen: manager krijgt €32.000 mee

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Niet de oorlel uit dit verhaal. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een manager van een bouwbedrijf uit Amsterdam is door vier vrouwelijke collega’s beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou één van hen zelfs hebben gebeten in haar oorlel. Maar volgens de kantonrechter zijn deze meldingen onvoldoende om hem op staande voet te ontslaan. In plaats daarvan ontvangt hij een vertrekvergoeding van ruim €32.000.