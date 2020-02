Farmareus Merck splitst op, filiaal Oss naar nieuw bedrijf

Merck splitst de tak voor vrouwengezondheid af. Ⓒ AFP

KENILWORTH - Een deel van het Amerikaanse farmacieconcern Merck, ook bekend als MSD, splitst zich af in een nieuw bedrijf dat zich bezig gaat houden met vrouwengezondheid. Het bedrijf besluit in mei definitief wat de gevolgen worden voor de Nederlandse vestigingen. Het voorlopige plan is dat de vestiging in Oss onderdeel wordt van het nieuwe bedrijf.