Twitter en Facebook gebukt onder aanvaring met Trump

Op de mediaplatforms van Facebook en Twitter werd woensdagavond een artikel van The New York Post over de zoon van Democratische presidentskandidaat Joe Biden geblokkeerd.

De blokkade schoot bij Trump in het verkeerde keelgat. Hij haalde uit naar Facebook en Twitter met de beschuldiging dat zij de Democratische partij bevoordeelden.

Voor Trump is vooral Twitter het podium waarop hij zijn mening geeft over een scala aaan onderwerpen. De account heeft meer dan 87 miljoen volgers.

Trump gaat met Biden uitmaken wie begin november de presidentsverkiezingen gaat winnen. In de opeiniepeilingen ligt Biden vooralsnog ruim voor.