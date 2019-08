Huawei lanceert eigen operating system HarmonyOS

HarmonyOS is een compact besturingssysteem met krachtige functionaliteit en zal in eerste instantie worden gebruikt om slimme apparaten zoals smartwatches, smart screens, in-vehicle systemen en smart speakers naadloos met elkaar te verbinden. Door deze implementatie wil Huawei een geïntegreerd en gedeeld ecosysteem voor alle apparaten tot stand brengen.

Richard Yu, CEO van Huawei's Consumer Business Group: ,,In deze tijd verwacht de consument een holistische, intelligente gebruikerservaring op alle apparaten. Om dit te ondersteunen hebben we een besturingssysteem ontwikkeld met verbeterde cross-platform mogelijkheden. HarmonyOS ondersteunt scenario's, kan worden gebruikt op een breed scala aan apparaten en platforms en voldoet aan de vraag van de consument naar snelle gegevensoverdracht en sterke beveiliging.”

Evolutieplan

Tijdens de conferentie kondigde Huawei het evolutieplan voor HarmonyOS aan. HarmonyOS wordt toegepast in smart screen producten, die later worden gelanceerd. In de komende drie jaar wordt HarmonyOS geoptimaliseerd en geleidelijk toegepast op een breder scala aan slimme apparaten, waaronder wearables.

Het succes van HarmonyOS is afhankelijk van een dynamisch ecosysteem van apps en ontwikkelaars. Om dit aan te moedigen geeft Huawei HarmonyOS wereldwijd vrij als een open-source platform. Daarnaast richt Huawei ook een open-source stichting en een open-source community op om een diepgaande samenwerking met ontwikkelaars te ondersteunen.

,,Wij geloven dat HarmonyOS de industrie nieuw leven zal inblazen en het ecosysteem zal verrijken”, aldus Richard Yu. ,,Ons doel is om mensen een echt boeiende en gevarieerde ervaring te bieden. Om dit nieuwe ecosysteem uit te bouwen nodigen we ontwikkelaars uit de hele wereld uit om zich aan te sluiten.”