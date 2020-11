Belegger gaat al op koopjesjacht

De AEX stond om vijf over vier 0,6% hoger op 610 punten, de hoogste stand sinds eind februari. De index eindigde 2019 op 604,6 punten.

De AMX klom 0,4% naar 908,7 punten. De koersuitslagen elders in Europa bleven beperkt. De Britse FTSE 100 zakte 0,3%, terwijl de Duitse DAX en de Franse CAC 40 0,2% respectievelijk 0,1% wonnen.

Dat de toegenomen twijfels over het coronavaccin van AstraZeneca beleggers nauwelijks schrik aanjagen, verbaast analist Jos Versteeg van InsingerGilissen niet. „Het gaat om voorlopige onderzoeksresultaten en daar kunnen nog grote veranderingen in komen. En de effectiviteit van gemiddeld 70% is weliswaar duidelijk lager dan bij de vaccins van Pfizer en Moderna, maar nog altijd positief. Ik ga er dan ook vanuit dat ook het vaccin van AstraZeneca, dat met een paar euro per dosis veel goedkoper is, goedgekeurd wordt.”

Hij kijkt vooral uit naar de verkopen tijdens Black Friday en Cyber Monday. „De verkopen door fysieke winkels zullen fors teruglopen, maar ik verwacht een record aan online verkopen.”

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING is iets voorzichtiger . „We wachten nu op hoe de Black Friday-verkopen gaan uitpakken in de VS en Europa. De grote vraag is of de lokkertjes goed genoeg zijn geweest voor koopjesjagers.”

Versteeg maakt zich wel zorgen over een mogelijke verdere stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS. „Als dit uit de hand loopt, zou het land weer op slot kunnen gaan. Dit kan zorgen voor een paniekreactie op de beurs.”

Techfondsen gewild

Op de beurzen is de zogenoemde sectorrotatie van techfondsen naar financiële waarden en energieaandelen tijdelijk tot stilstand gekomen, constateert Wiersma. „Techfondsen deden het gisteren en ook vandaag goed, terwijl financials en energie onder druk staan.”

Elders waren de aandelenmarkten overwegend positief gestemd. In Japan sloot de Nikkei-index vanochtend 0,9% hoger. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq eindigde woensdagavond 0,5% in het groen. De Dow Jones-index daalde echter 0,6%. Wall Street is vandaag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving en vrijdag een halve dag open.

Bekijk ook: Bitcoin verliest flink aan waarde

Prosus en Galapagos aan kop

In de AEX ging biotechnologieconcern Galapagos met een winst van 2,5% aan kop. Betalingsverwerker Adyen klom 2,1%.

Prosus kreeg er 1,8% bij. De techinvesteerder kwam deze week met positieve kwartaalcijfers.

Unilever won nog eens 1,2%, na woensdag dankzij een positief analistenrapport al 5% te zijn gestegen. Het levensmiddelenconcern kondigde de overname aan van een Amerikaanse producent van vitamines, mineralen en voedingssupplementen.

Unibail-Rodamco-Westfield pluste 0,8%. Het winkelvastgoedfonds heeft €2 miljard opgehaald met de plaatsing van twee obligaties.

De financiële waarden ASR (-1,7%), ABN Amro (-1,3%) en NN (-0,7%) deden een stapje terug.

In de AMX schoot Pharming 16,5% omhoog. Het biotechnologiebedrijf heeft een concrete stap gezet op weg naar een gang naar de Nasdaq.

Sportschoolketen Basic-Fit zakte zonder concrete aanleiding 4,7%. PostNL leverde 2,7% in. Analisten van zakenbank Berenberg schroefden de aanbeveling voor de post- en pakketbezorger terug naar ’houden’. Zij verhoogden wel hun koersdoel van €2,50 naar €3.

Smallcap Ajax koerste 0,5% lager. De Amsterdammers stelden woensdagavond overwintering in het Europese clubvoetbal zeker dankzij een 3-1 overwinning op het Deense Midtjylland. Een tegenvaller voor Ajax was echter dat rivaal Atalanta Bergamo onverwacht won bij Liverpool. Daardoor strijden Ajax, Atalanta en Liverpool nu om twee plekken in het vervolg van de lucratieve Champions League.

Vivoryon (-1,8%), dat werkt aan een Alzheimer-medicijn, leed in het derde kwartaal een verlies van €4,6 miljoen. Tegenover de oplopende bedrijfs- en onderzoekskosten staat nog altijd geen omzet.

Neways ging 3,2% achteruit. De elektronicatoeleverancier gaat circa 250 banen schrappen vanwege de afgenomen vraag uit de autosector. Voor het banenverlies wordt een eenmalige voorziening getroffen, waardoor Neways een negatief jaarresultaat voorziet.

Wil je de DFT Nieuwsbrief iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Meld je hier gratis aan.