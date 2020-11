Unibail aan kop in hogere AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% hoger op 608,3 punten. Bij een stand van 608,95 punten tikte de graadmeter vanochtend de hoogste stand aan sinds de coronacrash in maart. Dat was ook hoger dan de 608,01 punten waarop de AEX dit jaar van start ging. De AMX steeg vanochtend 0,1% naar 906 punten.

Elders waren de aandelenmarkten eveneens positief gestemd. In Japan sloot de Nikkei-index vanochtend 0,9% hoger. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq eindigde woensdagavond 0,6% in het groen. De Dow Jones-index daalde echter 0,5%. Wall Street is vandaag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving. De beurzen in New York zijn vrijdag een halve dag open.

Bekijk ook: Bitcoin verliest flink aan waarde

De Federal Reserve (Fed) gaf woensdag de vergaderingsnotulen vrij. Daaruit bleek dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank voorlopig geen plannen hebben om wijzigingen aan te brengen in het lopende opkoopprogramma van obligaties. Momenteel koopt de Fed maandelijks voor $120 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties en met hypotheken gedekte leningen om zo de economie te stimuleren in de coronacrisis.

In de AEX was Unibail-Rodamco-Westfield de koploper met een plus van 2,1%. Het winkelvastgoedfonds heeft €2 miljard opgehaald met de plaatsing van twee obligaties.

Unilever mocht 1,1% bijschrijven. Het levensmiddelenconcern kondigde aan het Amerikaanse SmartyPants Vitamines over te nemen. Een overnamesom werd niet gegeven. Het in Los Angeles gevestigde bedrijf verkoopt vitamines, mineralen en voedingssupplementen.

Royal Dutch Shell (-0,9%), eveneens een zwaargewicht in de AEX, was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Informatieleverancier Relx leverde 0,3% in.

In de AMX was Pharming (+4,5%) de grootste stijger. Het biotechnologiebedrijf heeft de eerste stappen gezet op weg naar een tweede beursnotering aan de Amerikaanse Nasdaq. Pharming diende een officiële registratie in bij beurswaakhond SEC. Pharming is niet van plan nieuwe aandelen uit te geven voor de tweede notering.

PostNL (-1,9%) was een achterblijver bij de middelgrote fondsen. Analisten van zakenbank Berenberg schroefden hun aanbeveling voor de post- en pakketbezorger terug naar ’houden’. Zij verhoogden wel hun koersdoel voor het aandeel PostNL van €2,50 naar €3.

Bij de smallcapfondsen koerste Ajax 1,8% lager. De Amsterdammers stelden woensdagavond overwintering in het Europese clubvoetbal zeker dankzij een 3-1 overwinning op het Deense Midtjylland. Een tegenvaller voor Ajax was echter dat rivaal Atalanta Bergamo onverwacht won bij Liverpool. Daardoor strijden Ajax, Atalanta en Liverpool nu om twee plekken in het vervolg van de lucratieve Champions League. De nummer drie voetbalt verder in de Europa League.

Vivoryon (-1%) sloot het derde kwartaal af met rode cijfers. Het biotechnologiebedrijf, dat werkt aan een Alzheimer-medicijn, leed een verlies van €4,6 miljoen. Tegenover de oplopende bedrijfs- en onderzoekskosten staat nog altijd geen omzet.

Neways ging 2% achteruit. De elektronicatoeleverancier gaat circa 250 banen schrappen vanwege de afgenomen vraag uit de autosector. De arbeidsplaatsen verdwijnen vooral in Duitsland. Maar ook in Nederland gaan er tientallen banen verloren bij Neways. Voor het banenverlies in Duitsland treft het Brabantse bedrijf een eenmalige voorziening. Daardoor rekent Neways op een negatief bedrijfsresultaat dit jaar.

