Wall Street laat bij start herstel zien na inzinking

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,5 procent op 34.117 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 4272 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 14.293 punten. De hoofdgraadmeters lieten maandag nog minnen tot 2,1 procent zien, de grootste koersdalingen in maanden.

International Business Machines (IBM) heeft in het tweede kwartaal de grootste omzetstijging in drie jaar in de boeken gezet, dankzij de sterke vraag naar clouddiensten door het thuiswerken en hybride werken. Daarmee werpt de nieuwe strategie die IBM onder topman Arvind Krishna heeft ingezet haar vruchten af. IBM steeg 3,3%.

Oliefondsen als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stegen tot 0,9 procent en de oliedienstverleners Halliburton en Schlumberger werden tot 1,7 procent hoger gezet. Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines veerden ook wat op met plussen tot 1,1 procent. Cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line boekten winsten tot 1,3 procent.

Bedrijven die actief zijn met cryptomunten zoals Coinbase Global, Marathon Digital en Riot Blockchain verloren tot 6 procent. De waarde van de bitcoin is voor het eerst in een maand weer onder de 30.000 dollar gedoken. Daarmee is vrijwel alle winst die de bitcoin dit kalenderjaar heeft geboekt, verdampt. MicroStrategy dat veel heeft geïnvesteerd in digitale munten leverde meer dan 4 procent in.

Webwinkel en technologieconcern Amazon daalde 0,5 procent. Oprichter Jeff Bezos heeft met succes een commerciële ruimtevlucht gemaakt.