Wall Street laat krachtig herstel zien: Dow wint ruim 500 punten terug

De Dow-Jonesindex eindigt op een plus van 1,6% bij 34.511punten. De brede S&P 500 klimt 1,5% tot 4324 punten en de technologiebeurs Nasdaq wint 1,6% tot 14.498 punten.

Beleggers in de VS schudden de zorgen over de deltavariant snel weer van zich af. Meevallende resultaten van IBM droegen daar aan bij. Het techbedrijf heeft in het tweede kwartaal de grootste omzetstijging in drie jaar in de boeken gezet, dankzij de sterke vraag naar clouddiensten door het thuiswerken en hybride werken. Daarmee werpt de nieuwe strategie die IBM onder topman Arvind Krishna heeft ingezet haar vruchten af. IBM sprint 1,4% vooruit.

Nike krijgt er 1,3% bij. Bij fabrieken in Vietnam die sportschoenen van de sportkledingfabrikant maken, zijn grote uitbraken van het coronavirus, waardoor leveringen uit het Aziatische land kunnen worden verstoord. Dat meldde de BBC. In Vietnam wordt ongeveer de helft van alle schoenen van Nike gemaakt. Door de uitbraken wordt de productie nu ontregeld.

Luchtvaartconcerns veren flink op. Delta Air Lines ziet de koers 5,4% aantrekken.

Webwinkel en technologieconcern Amazon dikt 0,9% aan. Oprichter Jeff Bezos heeft met succes een commerciële ruimtevlucht gemaakt.