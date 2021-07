Wall Street toont veerkracht: Dow schiet bijna 600 punten omhoog

Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York kregen dinsdag na een positieve start de wind steeds meer in de rug. Daarmee werd stevig herstel getoond van de stevige koersverliezen een dag eerder door zorgen bij beleggers over de opmars van de Delta-variant en het economisch herstel van de coronacrisis.