ABN zakt verder op hogere beurs

De AEX stond om elf uur 0,6% hoger op 596,1 punten. De AMX steeg 0,1% naar 880,5 punten.

Elders in Europa zat de stemming er ook goed in. De Duitse DAX en Franse CAC 40 wonnen 0,4%. De Britse FTSE 100 pakte er 0,6% bij.

De indexfutures wezen op een 0,2-0,3% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de licht hogere slotstanden op vrijdag.

In Azië heerste vanochtend eveneens een opgewekte stemming. De Japanse Nikkei-index sloot 0,8% hoger.

De verwachting dat China en de VS toch nog dit jaar een deelhandelsakkoord sluiten en volgend jaar een grotere deal, nam toe na een hoopvol artikel in een Chinese krant. Bovendien komt de Chinese overheid de VS tegemoet met strengere straffen voor bedrijven die intellectuele eigendomsrechten schenden.

Ook de lichte stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen hielp de stemming.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk ArcelorMittal met een winst van 2% uit. De staalgigant probeert met de Italiaanse regering afspraken te maken over de productieniveaus en het terugdringen van de milieuvervuiling bij zijn fabriek daar. Biotechnologiebedrijf Galapagos steeg 1,6%.

ABN Amro zakte na twee slechte weken nog eens 1,3%. De bank kampt met veel tegenslagen.

Takeaway leverde 0,3% in. Het bestuur van Just Eat liet weten unaniem achter zijn bod te staan, hoewel de waarde daarvan iets lager is dan dat van het rivaliserende bod van Prosus.

Unilever daalde 0,2%. Het levensmiddelenconcern spreekt mediaberichten tegen dat het overweegt om Lipton en andere theemerken te verkopen.

Bij de middelgrote fondsen ging vastgoedfonds Wereldhave met een plus van 1,8% aan kop.

Kunstmestfabrikant OCI zakte 1,6%, na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers.

Altice Europe daalde 1,5%, in reactie op de aangekondigde overname van een Frans glasvezelbedrijf voor €1 miljard in contanten. De aankondiging is opmerkelijk, omdat het kabel- en telecombedrijf zijn enorme schuldenberg juist wil verminderen.

Curetis klom op de lokale markt 29%. Het bedrijf sprak bij de publicatie van de kwartaalcijfers de verwachting uit dat de Amerikaanse toezichthouder FDA op de korte termijn een besluit neemt over de introductie van zijn diagnosesysteem voor nieuwe toepassingen.

