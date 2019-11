IMCD gewild op winstgevend Damrak

De AEX stond om 15 uur 0,6% hoger op 595,9 punten. De AMX steeg 0,3% naar 882,4 punten.

De Duitse DAX en Franse CAC 40 wonnen 0,4%. Hier viel luxe merk LVMH op dat voor €14,7 miljard het Amerikaanse Tiffany & Co opkocht. Staalreus Thyssenkrupp verloor nog eens 3% na het ontslag van 6000 mensen.

De Britse FTSE 100 pakte er 0,6% bij. Retailbedrijven meldden verkoopstijgingen. Het pond sterling steeg, nadat Conservatieven in landelijke peilingen op winst kwamen.

Bekijk ook: Vijf vragen over overname Eneco door Japanners

De Nasdaq ging na beursopening op Wall Street naar een record. Het aandeel Uber noteerde aanvankelijk 6% en zakte tot -2%; zijn vergunning in Londen voor 45.000 chauffeurs staat op het spel.

Een handelsdeal tussen China en de VS dit jaar groeide na een artikel in een Chinese krant. Bovendien komt de Chinese overheid de VS tegemoet met strengere straffen voor bedrijven die intellectuele eigendomsrechten schenden.

"Al met al blijft er potentie in de AEX in zitten, een verdere stijging dit jaar is haalbaar"

Ook de lichte stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen hielp de stemming. Analisten van Oxford Economics zien hierin de bevestiging dat „de economie door het ergste van zijn slowdown is”.

Koersen bewaarheid

„De beweeglijkheid van markten is gering. Maar de stemming blijft positief. Al met al blijft er potentie in de AEX in zitten, een verdere stijging dit jaar is haalbaar. Zeker als het tot een handelsdeal komt”, zegt handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Vermogensbeheer, dat tot nu toe wat defensiever was over de koersopmars. ,,Er is rond de handelsdeal eerder al zoveel beloofd. Er komt meer hoop in de markten zodra China een datum en plaats voor de bijeenkomst met de VS over de deal biedt.”

De signalen van economische groei in landen, en afgeleid in bedrijven, zijn in aandelenkoersen ingeboekt. Die zorgden voor de recente forse beursstijging. Die koersoploop moet in de cijfers bewaarheid worden, zegt Schutte. ,,Als die werkelijke resultaten sterk afwijken, kan dat een neerwaarts signaal aan grote beleggers geven. Voorlopig is dat niet aan de orde.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk ArcelorMittal met een winst van 2,4% uit. De staalgigant probeert met Italië afspraken te maken over productieniveaus en terugdringing van de milieuvervuiling bij zijn fabriek daar.

Biotechnologiebedrijf Galapagos steeg 2,3%.

Philips (+0,7%) won een slepende patentzaak voor zijn tandenborstel.

ABN Amro zakte 1,7%. KBC Securities ziet dat de bank zo vaak negatief in het licht komt dat de bank niet in balans komt.

Takeaway leverde 0,3% in. Het bestuur van Just Eat meldde unaniem achter zijn bod te staan, hoewel de waarde daarvan iets lager is dan dat van het rivaliserende bod van Prosus (-0,1%). Prosus meldde ’s middags niet op te geven. Het roept JustEat-aandeelhouders op zijn bod, met extra investeringen, te accepteren om in Europa te overleven.

Unilever daalde 0,2%. Het levensmiddelenconcern spreekt mediaberichten tegen dat het overweegt om Lipton en andere theemerken te verkopen.

Kunstmestfabrikant OCI zette bij de middelgrote fondsen aan de kop zijn dagverlies om in 1,9% winst, na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers. Die waren slechter dan verwacht, aldus KBC. Zijn ebitda zakte 53%. Maar de outlook gaf hoop.

Roestvrijstaalmaker Aperam (+1,1%), met negen koop- en zes houden-adviezen, kreeg een adviesverhoging van Credit Suisse.

TomTom verloor 5%, zonder directe aanleiding.

Altice Europe verloor 0,4%, in reactie op de aangekondigde overname van een Frans glasvezelbedrijf voor €1 miljard in contanten.

Boskalis Westminster (+0,4%) kocht het restbelang (37,5%) van Horizon Group uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Bekijk ook: Altice van paria naar beurslieveling

Bouwer BAM (+1,5%) mag aan de Britse Silvertown Tunnel beginnen.

Curetis klom op de lokale markt 29%. Het bedrijf sprak bij de publicatie van de kwartaalcijfers de verwachting uit dat de Amerikaanse toezichthouder FDA op de korte termijn een besluit neemt over de introductie van zijn diagnosesysteem voor nieuwe toepassingen.

Wil je weten wat de kansen en risico’s zijn van het beleggen in dividendaandelen? Meld je dan aan voor het online seminar donderdagavond.