IEA verlaagt olieprognose door handelsstrijd

"De kans dat China en de VS een handelsakkoord bereiken is geslonken. Het gevolg hiervan is dat de handelsactiviteit inzakt en de vraag naar olie minder snel toeneemt", schreef de energieorganisatie. IEA concludeert verder dat de vooruitzichten "fragiel" zijn.

Daarnaast nam de olievraag in de eerste vijf maanden van het jaar met een bijzonder traag tempo toe. Voor het laatst was de groei zo zwak in 2008, aldus de IEA. In mei kwam de olievraag zelfs lager uit vergeleken met het niveau een jaar eerder.

De olieprijs staat sinds begin deze maand onder druk. Nieuwe ontwikkelingen in het handelsstrijd als de additionele Amerikaanse heffingen op Chinese goederen en de schommelingen van de Chinese munt waren hier debet aan.