Beleggerslieveling GameStop in verdomhoekje na cijfers

De verkoper van videogames laat dit jaar een zeer turbulent beeld zien. In een eerste koopgolf van vooral kleine beleggers actief op het online forum WallStreetBets werd GameStop omhoog gejaagd, mede doordat hedgefondsen die speculeerden op een koersdaling in het nauw kwamen. Na een forse afkoeling kwam halverwege februari de koers weer krachtig op stoom geholpen door het voorgenomen aftreden van de financiële topman die hervormingen in de weg zou staan.

Na de presentatie van de cijfers dinsdagavond nabeurs is de euforie bij beleggers in GameStop flink getemperd. Voor de negende keer op rij was er een afname van de verkopen. Daarnaast gaat het mes dieper in het aantal winkels, wat weer bijdroeg aan de zorgen over de activiteiten van het Amerikaanse bedrijf.

Losgeslagen

Analisten bij de private investeerder Wedbush droegen ook bij om het optimisme bij beleggers over GameStop te verminderen. Zij stelden het advies neerwaarts bij omdat na de grote kooplust in de voorbije weken het huidige koersniveau compleet losgeslagen zou zijn van de fundamentele waarde van het bedrijf.

De grote hoop bij veel beleggers is nog steeds gevestigd op grootaandeelhouder Ryan Cohen. De investeerder en voormalige topman bij Chewy.com is naar voren geschoven om GameStop om te vormen van een traditionele winkelketen naar een online bedrijf dat met succes de concurrentie kan aangaan met partijen, zoals Walmart.

Cohen heeft in het verleden met de online verkoop van dierbenodigheden zeer goede zaken gedaan. Zijn strategie om de focus te leggen op het wel en week van huisdiereigenaren gaf de doorslag om de strijd aan te kunnen gaan met de online retailreus Amazon.com.