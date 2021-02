’Zwitserse bank UBS wil bonuspot flink verhogen’

De belangrijkste medewerkers van de divisie vermogensbeheer van UBS krijgen een variabel loon dat nagenoeg gelijk is, of iets hoger ligt aan dat van vorig jaar. De verschillen per regio zijn groot. In Azië kunnen bonussen voor vermogensbeheerders met 10 procent toenemen. In Europa kunnen bepaalde bankmedewerkers hun bonus met 10 tot 15 procent zien dalen.

Banken over de hele wereld worstelen met de ongelijke impact van de coronapandemie. Zo zorgden de stijgende aandelenmarkten ervoor dat de handel werd gestimuleerd. De lockdowns in verschillende landen hadden echter verlammende economische gevolgen, waardoor kredietverstrekkers zich schrap zetten voor eventuele wanbetalingen.

UBS profiteerde vorig jaar vooral van zijn bedrijfsmodel, aangezien de kredietportefeuille met een laag risico minder verliezen opleverde dan bij veel concurrenten. De portefeuille bestaat met name uit hypotheken en leningen aan welgestelden en enkele bedrijfs- en retailkredieten in het welvarende Zwitserland.

Topman Hamers zei onlangs dat een sterke band met klanten de bank heeft geholpen om in een onrustig jaar netto meer dan 100 miljard dollar aan nieuw geld binnen te halen bij zijn divisie vermogensbeheer. Hamers is momenteel bezig met het doorlichten van alle activiteiten van de bank en verwacht in het tweede kwartaal een update te kunnen geven van de strategische initiatieven en plannen.