Onderlinge strijd metaalbedrijven in cao-conflict: ’Starre houding kost ons personeel’

Financieel

FNV schort staking bij Heineken op, maandag weer om tafel

De FNV heeft een aangekondigde staking bij Heineken opgeschort tot dinsdag 18 januari 15.00 uur, meldt de vakbond zondag. De FNV gaat in op een uitnodiging van het bierconcern om het overleg te hervatten over de nieuwe cao voor de 1250 mensen die werken in de brouwerijen in Den Bosch, Zoeterwoude en...