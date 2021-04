Blokkeerschip Suezkanaal wéér vast: Egypte legt Ever Given aan de ketting

De Ever Given lag bijna een week vast in het Suezkanaal. Dat is een van de belangrijkste waterwegen ter wereld en ongeveer een achtste van de wereldwijde handel in goederen trekt door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Normaal gesproken vaart er dagelijks voor bijna $10 miljard aan goederen door het kanaal.

Door de weeklange stremming ontstonden er lange files van schepen aan weerszijden van het kanaal. Meer dan 350 schepen moesten wachten voor ze daar doorheen konden. Een deel van de schepen die vanuit Azië op weg was naar Europa besloot om te varen om Afrika heen.

Luister ook naar de podcast ’Kwestie van Centen’ met in deze aflevering: hoe afhankelijk zijn bedrijven van productie elders in de wereld en waarom is dit het uitgelezen moment voor de havenarbeiders in Rotterdam om een betere cao uit het vuur te slepen:

